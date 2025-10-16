Now You See Me Mark Ruffalo ha salvato Woody Harrelson da una rissa in un bar | Poteva finire male
La star del franchise ha ricordato un episodio capitato insieme al collega in una pausa dal lavoro sul set del film e che avrebbe potuto avere peggiori conseguenze. Ospite del podcast Where Everybody Knows Your Name, Mark Ruffalo ha raccontato un aneddoto che riguarda la co-star in Now You See Me Woody Harrelson. L'attore ha ricordato di aver salvato il collega da una rissa in un bar mentre si trovavano a New Orleans per le riprese del primo film del franchise, nel 2013. Mark Ruffalo salvò Woody Harrelson da una rissa "Stavamo girando Now You See Me a New Orleans, tutto per le strade. Totalmente folle" ha ricordato Ruffalo "Riprendevamo con obiettivi a lunga distanza, venivamo trascinati nei bar nel bel mezzo di una scena, come se fossimo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
