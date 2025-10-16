NOW arriva a Napoli | esperienza immersiva in Piazza Mercato tra serie sport e caramelle
Dopo il successo della prima tappa di Milano, il viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, fa tappa a Napoli, dove da venerdì 17 a domenica 19 ottobre animerà Piazza Mercato con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta. Al centro dell’iniziativa, un imponente po. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Luca Lombardo ha partecipato a Bulgaria’s Got Talent. Quando un giudice sente che arriva da Napoli, gli canta il coro da stadio e il video diventa virale. - facebook.com Vai su Facebook
Road to Social Change arriva a Napoli! Ieri la tappa dedicata agli studenti del Sud Italia sul tema Food. Obiettivo: formare nuovi Social Change Manager, giovani pronti a guidare le imprese verso competitività e impatto positivo, ambassador della Sostenibilit - X Vai su X
Napoli, NOW arriva con un pop up store a forma di caramelle: l'iniziativa a Piazza Mercato - Dopo il successo della prima tappa di Milano, il viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, fa tappa a Napoli, dove da venerdì ... Segnala ilmattino.it