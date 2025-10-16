Novi Velia l’ex Convento dei Celestini diventa polo per la creatività internazionale
Un nuovo centro dedicato ad attività artistiche, formazione e scambi internazionali per riportare vitalità a un edificio di pregio storico. È la nuova vocazione dell’ex Convento dei Celestini a Novi Velia, inaugurato lo scorso 12 settembre nell'ambito di un più ampio piano di sviluppo per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Novi Velia: conclusa la stagione dei pellegrinaggi al Santuario della Madonna del monte Servizio: Chiara Esposito - facebook.com Vai su Facebook
Novi Velia: l’ex Convento dei Celestini diventa polo di creatività internazionale - L’iniziativa punta a rafforzare l’identità culturale del borgo e a offrire nuove prospettive di crescita economica e sociale all’area cilentana ... Riporta msn.com