Novi Velia l’ex Convento dei Celestini diventa polo per la creatività internazionale

Salernotoday.it | 16 ott 2025

Un nuovo centro dedicato ad attività artistiche, formazione e scambi internazionali per riportare vitalità a un edificio di pregio storico. È la nuova vocazione dell’ex Convento dei Celestini a Novi Velia, inaugurato lo scorso 12 settembre nell'ambito di un più ampio piano di sviluppo per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

novi velia l8217ex conventoNovi Velia: l’ex Convento dei Celestini diventa polo di creatività internazionale - L’iniziativa punta a rafforzare l’identità culturale del borgo e a offrire nuove prospettive di crescita economica e sociale all’area cilentana ... Riporta msn.com

