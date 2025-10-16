Novena a San Giovanni Paolo II | preghiera del quarto giorno

Lalucedimaria.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. San Giovanni Paolo II e Santa Teresa di Calcutta condivisero una delle più belle amicizie che la storia della Chiesa conosca. Più. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena a san giovanni paolo ii preghiera del quarto giorno

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del quarto giorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

novena san giovanni paoloNovena a San Giovanni Paolo II: preghiera del terzo giorno - Preghiamo la novena a Giovanni Paolo II per prepararci alla sua festa e per conoscerlo più da vicino: il record dei suoi viaggi apostolici. Scrive lalucedimaria.it

Diocesi: Lamezia Terme, novena e festa di San Giovanni Paolo II nel santuario di Feroleto - “La virtù della Speranza da una parte, spinge il cristiano a non perdere di vista la meta finale che da senso e valore all’intera sua esistenza e, dall’altra, gli offre motivazioni solide e profonde ... Lo riporta agensir.it

novena san giovanni paoloMai più la guerra! Messa nella memoria di San Giovanni Paolo II - Si comincerà con la preghiera del rosario per implorare l’intercessione di Maria affinché Dio conceda il dono della pace, sia nei conflitti che affliggono le nazioni sia nelle vicende più quotidiane e ... Come scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Novena San Giovanni Paolo