Novembre mese dell' arte a Bagnoli di Sopra
A partire dal 9 Novembre, per tutte le domeniche del mese, alle 16.30 presso il Palazzetto Widmann, l'amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra propone quattro incontri con artisti del territorio e non solo. Momenti di dialogo e scoperta del linguaggio pittorico, aperti a tutti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Aggiornamento calendario per il mese di novembre! Per sapere dove verranno trasmesse le partite dei Block Devils consultate la nostra app cliccando il link qui sotto: https://www.sirsafetyperugia.it/app/ #BlockDevils - facebook.com Vai su Facebook
"Novembre mese dell'arte" a Bagnoli di Sopra - 30 presso il Palazzetto Widmann, l'amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra propone quattro incontri con artisti del territorio e ... Lo riporta padovaoggi.it