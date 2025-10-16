Novembre mese dell' arte a Bagnoli di Sopra

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 9 Novembre, per tutte le domeniche del mese, alle 16.30 presso il Palazzetto Widmann, l'amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra propone quattro incontri con artisti del territorio e non solo. Momenti di dialogo e scoperta del linguaggio pittorico, aperti a tutti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

novembre mese arte bagnoli"Novembre mese dell'arte" a Bagnoli di Sopra - 30 presso il Palazzetto Widmann, l'amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra propone quattro incontri con artisti del territorio e ... Lo riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Novembre Mese Arte Bagnoli