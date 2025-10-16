Nove giocatori della Premier League selezionati per il prestigioso riconoscimento

2025-10-16 00:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Nove giocatori della Premier League sono tra i candidati nominati per il premio Golden Boy di quest’anno, che premia i giocatori più impressionanti sotto i 21 anni. Lamine Yamal ha ricevuto il premio nel 2024 dopo essersi affermato nel Barcellona e aver aiutato la Spagna a vincere il Campionato Europeo. L’adolescente ha continuato a godersi una stagione da triplete con il club catalano la scorsa stagione ed è arrivato secondo nell’ultimo Pallone d’Oro, perdendo contro Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

