Novara | Senza educazione sessuale a scuola spazio libero ai siti porno e ai modelli misogini

Di fronte alla proposta di eliminare l’educazione sessuale dalle scuole secondarie di primo grado, Daniele Novara – pedagogista, direttore del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – esprime un giudizio netto. Per lui, la mancanza di un intervento sistematico nelle scuole è una scelta pericolosa, che apre la porta a modelli distorti e violent L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

novara senza educazione sessualeUn Paese che teme l’educazione sessuale ma non la violenza: vietata la formazione affettiva fino alle scuole medie - Il governo vieta l’educazione sessuale fino alle medie e impone il consenso scritto dei genitori alle superiori. Si legge su alfemminile.com

novara senza educazione sessualeEducazione sessuale vietata alle medie, il Pd: 'medioevo' - L'educazione alla sessualità a scuola sì, ma solo alle superiori e previo consenso dei genitori che dovranno conoscere temi e materiale didattico. Lo riporta ansa.it

Consenso informato, stop a attività di educazione sessuale a scuola anche alle medie: gli emendamenti al Ddl Valditara - Oggi, 15 ottobre, alla Camera dei Deputati, sono stati approvati, come riportano vari comunicati, alcuni emendamenti al provvedimento in merito a “Disposizioni in materia di consenso informato in ambi ... Come scrive tecnicadellascuola.it

