Novara furto in una villetta in pieno giorno

Furto in una casa indipendente in pieno giorno.È successo qualche giorno fa nella zona nord di Novara, quando i proprietari sono usciti per andare a fare alcune commissioni e sono rientrati intorno a mezzogiorno. Al loro arrivo a casa però la brutta sorpresa: una finestra era stata forzata e i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

