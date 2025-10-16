Novara furto in una villetta in pieno giorno

Novaratoday.it | 16 ott 2025

Furto in una casa indipendente in pieno giorno.È successo qualche giorno fa nella zona nord di Novara, quando i proprietari sono usciti per andare a fare alcune commissioni e sono rientrati intorno a mezzogiorno. Al loro arrivo a casa però la brutta sorpresa: una finestra era stata forzata e i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

