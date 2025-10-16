Nottingham Forest-Chelsea sabato 18 ottobre 2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Nottingham Forest e Chelsea ripartono dopo la sosta separati da sei punti in classifica ma anche da un morale molto differente. I Tricky Trees infatti vengono da tre sconfitte, di cui due in campionato, una piuttosto grave in casa contro il Sunderland, ma la cosa non ci ha stupito più di tanto perché abbiamo scritto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Chelsea (sabato 18 ottobre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

Il caso Nottingham Forest, l'esame per il Manchester United, la crescita di Caicedo: otto storie della Premier League dopo la sosta - X Vai su X

Milan, la paradossale storia di Origi: non gioca ma guadagna più di Modric e Rabiot Il club e l'ex Liverpool verso la risoluzione di un costoso rapporto quadriennale mai sbocciato, inframezzato dall'infruttoso prestito al Nottingham Forest e il passaggio a Milan - facebook.com Vai su Facebook

Nottingham Forest – Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Scrive generationsport.it

Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: è già sulla graticola - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

Pronostico Nottingham Forest-Chelsea 18 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Premier League - Chelsea, in scena al City Ground sabato 18 ottobre 2025 alle 13:30: scommesse e approfondimenti su una sfida cruciale di Premier League, con i padroni ... Scrive bottadiculo.it