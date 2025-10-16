Notte di violenza in discoteca | 12 denunciati sei sono minorenni
Una violenta rissa scoppiata all'esterno e all'interno di una discoteca di Bastia Umbra nella notte di sabato 30 agosto ha portato al deferimento in stato di libertà di 12 giovani, di cui 6 minorenni, di età compresa tra i 16 e i 27 anni. L’operazione dei Carabinieri della Stazione locale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
