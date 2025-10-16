Nota del Lions Club Gallipoli sulla strage di Castel d’Azzano
GALLIPOLI - Ci sono giorni in cui la realtà sembra frantumarsi di fronte alla brutalità dell’incomprensibile. L’esplosione di Castel d’Azzano, in cui tre carabinieri – il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo, Valerio Daprà e il carabiniere scelto, Davide Bernardello – hanno perso la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
