Norvegia basta incentivi per le auto elettriche | dal 2026 cambia tutto

Considerato nuove immatricolazioni di auto quasi al 100% elettriche, secondo il governo non servono più. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Norvegia, basta incentivi per le auto elettriche: dal 2026 cambia tutto

Norvegia, basta incentivi per le auto elettriche: dal 2026 cambia tutto - L’esenzione IVA ha rappresentato per anni uno dei pilastri della politica norvegese per la mobilità a zero emissioni. Come scrive dmove.it

Auto elettriche, possibile rinvio per incentivi previsti a fine settembre. Cosa sappiamo - Gli incentivi per le auto elettriche erano attesi per la fine di settembre, ma è possibile che ci sia bisogno di ancora un po’ di pazienza: non è escluso, infatti, che potrebbe servire un ulteriore ... Segnala tg24.sky.it

Incentivi auto elettriche 2025, a settembre via al bonus fino a 11mila euro: chi può averlo e come - A settembre 2025 è previsto il lancio dei nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche: bonus fino a 11mila euro per le persone fisiche e fino a 20mila euro per le piccole aziende, a condizione ... Lo riporta fanpage.it