Nordio ora prende di mira la prescrizione Mentre l’Associazione internazionale dei magistrati IAJ boccia la separazione delle carriere

“ll nostro intendimento è quello di procedere a una revisione totale dell’istituto della prescrizione”. L’ha detto chiaro ieri il ministro Carlo Nordio quale sarà la prossima casella della sua azione. “Dobbiamo riprendere il percorso riformatore già avviato e – per quanto possiamo esprimerci in termini molto sintetici – riportare la forma della prescrizione alla sua originaria natura di estinzione sostanziale del reato e non quella di estinzione dell’azione penale, quindi dal campo procedurale a quello sostanziale”, ha dichiarato  durante il Question Time alla Camera. Il sovraffollamento? “Problema strutturale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

