Nord Stream la Cassazione annulla la consegna in Germania dell’ex militare ucraino arrestato in Romagna

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo colpo di scena nel caso di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato ad agosto nel Riminese su mandato di cattura europeo emesso dalla Germania. L’uomo è accusato di aver guidato, nel settembre 2022, la missione che avrebbe sabotato i gasdotti Nord Stream, provocando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

nord stream cassazione annullaNord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato: “Errore nella qualificazione del reato” - La nuova Relazione della Commissione nominata dal Mef: il tax gap scende al 17%, ma l’ammontare complessivo risale verso i livelli pre- ilfattoquotidiano.it scrive

nord stream cassazione annullaNord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato in Italia. L'avvocato Canestrini: "Il diritto prevale sulla ragione di Stato" - La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’appell ... Da ildolomiti.it

nord stream cassazione annullaNord Stream, la Cassazione annulla la consegna di Kuznietsov alla Germania: l'ex militare ucraino è accusato di aver sabotato il gasdotto - L'avvocato difensore: «Nessuna pressione politica può giustificare la compressione del diritto a un giusto processo» ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nord Stream Cassazione Annulla