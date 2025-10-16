Nord Stream la Cassazione annulla la consegna in Germania dell’ex militare ucraino arrestato in Romagna
Nuovo colpo di scena nel caso di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato ad agosto nel Riminese su mandato di cattura europeo emesso dalla Germania. L’uomo è accusato di aver guidato, nel settembre 2022, la missione che avrebbe sabotato i gasdotti Nord Stream, provocando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
CASO NORD STREAM - I supremi giudici hanno disposto un nuovo processo davanti a un diverso collegio della corte d’appello di Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Nord Stream, annullata la consegna di Kuznietsov alla Germania https://ilsole24ore.com/art/nord-stream-annullata-consegna-kuznietsov-germania-AHVcypBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760550931… - X Vai su X
Nord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato: “Errore nella qualificazione del reato” - La nuova Relazione della Commissione nominata dal Mef: il tax gap scende al 17%, ma l’ammontare complessivo risale verso i livelli pre- ilfattoquotidiano.it scrive
Nord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato in Italia. L'avvocato Canestrini: "Il diritto prevale sulla ragione di Stato" - La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’appell ... Da ildolomiti.it
Nord Stream, la Cassazione annulla la consegna di Kuznietsov alla Germania: l'ex militare ucraino è accusato di aver sabotato il gasdotto - L'avvocato difensore: «Nessuna pressione politica può giustificare la compressione del diritto a un giusto processo» ... Come scrive msn.com