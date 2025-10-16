Nord Stream Kuznietsov resta in Italia

Cms.ilmanifesto.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Erronea qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo», per questa ragione La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d’appello aveva disposto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

nord stream kuznietsov resta in italia

© Cms.ilmanifesto.it - Nord Stream, Kuznietsov resta in Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nord Stream, disposta la consegna di Kuznietsov alla Germania. La difesa: «Violati diritti fondamentali» - La Corte d'Appello di Bologna ha disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Serhii Kuznietsov, l'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mandato europeo ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nord Stream Kuznietsov Resta