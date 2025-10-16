Nord Stream il legale di Kuznietsov loda l’indipendenza della magistratura italiana ma forse gli sfugge qualcosa

Come era prevedibile, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna, confermando il giudizio di primo grado, aveva stabilito che l’ufficiale ucraino Kuznietsov avrebbe potuto essere estradato in Germania, dove lo aspetta un processo per l’attentato che nel 2022. ha distrutto il Nord Stream 2. La sentenza della Cassazione italiana ha una certa sintonia, certamente non voluta, con le parole del premier polacco Tusk che giusto la scorsa settimana in riferimento ad un altro ucraino arrestato in Polonia con le medesime accuse aveva affermato: non è nell’interesse del nostro Paese estradarlo in Germania, aggiungendo che il guaio non era stato far saltare il Nord Stream 2, ma averlo costruito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

