Non voteremo la tassa sugli extraprofitti bancari | spaccatura nel centrodestra l’annuncio di Forza Italia

“ Nessuna tassa sugli extraprofitti bancari: non la voteremo né in Consiglio dei ministri né in Parlamento”. È la linea durissima con cui Forza Italia ha spiazzato gli alleati alla vigilia dell’approvazione della manovra. Il partito di Antonio Tajani si oppone a qualsiasi forma di prelievo forzoso sui bilanci degli istituti di credito, aprendo di fatto una crepa nel centrodestra proprio nel momento in cui Palazzo Chigi contava di presentare un testo compatto ai mercati e a Bruxelles. Secondo gli azzurri, tassare i profitti straordinari delle banche sarebbe “una misura punitiva e controproducente” che rischierebbe di “ spaventare gli investitori ” e “ danneggiare l’economia italiana ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non voteremo la tassa sugli extraprofitti bancari”: spaccatura nel centrodestra, l’annuncio di Forza Italia

Approfondisci con queste news

Il vicepremier e leader di Forza Italia: «Arriveremo a 7 miliardi sulla salute, potenziamo la medicina di prossimità e aumenteremo i medici di base. Le banche? Non voteremo tasse sugli extraprofitti» - facebook.com Vai su Facebook

Forza Italia non ci sta: "Non voteremo tasse sugli extraprofitti bancari" - La nota degli azzurri: "Siamo contro ogni imposizione autoritaria che spaventi i mercati e gli investitori italiani e stranieri" ... Scrive huffingtonpost.it

Tassa extraprofitti banche, governo Meloni insiste. Ecco la stangata in arrivo con la manovra - Nell'Italia di Meloni si continua a parlare ancora degli extraprofitti. Come scrive money.it

Linea dura sulle banche, verso una tassa strutturale. La maggioranza si divide - L’Abi fa muro sulla tassazione straordinaria per reperire 4,5 miliardi. Segnala repubblica.it