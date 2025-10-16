Non voglio… This is me Laura Pausini e Ibrahimovic in studio | imbarazzo davanti a Toffanin e il pubblico

La prima puntata di This is me, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin, è partita con una scena che ha subito conquistato il pubblico. Protagonisti di questo momento divertente sono stati Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic, che insieme hanno dato vita a un siparietto imprevisto e genuino. L’atmosfera in studio, fin dai primi minuti, si è trasformata in una festa di sorrisi, ricordi e spontaneità, grazie anche all’arrivo di alcune ospiti speciali che hanno reso la serata indimenticabile. A sorpresa, la conduttrice ha voluto dedicare a Laura Pausini un inizio carico di emozione e nostalgia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it