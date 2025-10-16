Non voglio mia suocera in sala parto mentre partorisco ma mio marito non lo accetta dice che è ingiusto non poter avere sua madre lì a sostenerlo | lo sfogo su Reddit
Una donna di 26 anni, alla 34ª settimana di gravidanza, ha raccontato su Reddit il suo litigio con il marito riguardo a chi potrà essere presente durante il parto e in sala d’attesa. La futura mamma, che aspetta un bambino con il marito di 27 anni, ha spiegato che non desidera nessuno oltre a lui e alla sorella gemella, indicata come sua persona di supporto. La futura mamma ha chiarito che non vuole un “grande pubblico” durante la nascita: “ Non ho un rapporto molto stretto con mia madre, e non voglio né la mia matrigna né la mia suocera — entrambe comunque meravigliose — come persone di supporto durante il travaglio e il parto”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
