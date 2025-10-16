Non ti permettere! furia di Vespa contro Lovati! Tutto in diretta Scontro totale

Tensione in studio a Porta a Porta, dove la discussione sul caso Garlasco si è trasformata in un acceso confronto tra Bruno Vespa e Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. La scintilla è scoppiata quando il legale, intervenendo durante il dibattito, ha definito la trasmissione “un programma di intrattenimento”. Parole che hanno fatto infuriare il conduttore, visibilmente irritato per quella che ha considerato una mancanza di rispetto verso il lavoro giornalistico della redazione. Vespa ha reagito con tono severo, interrompendo l’avvocato e replicando: “Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno che apre pacchi?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non ti permettere!”, furia di Vespa contro Lovati! Tutto in diretta. Scontro totale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Protagonista dell’aggressione, avvenuta in via Roma a Vigonza, una 27enne che si è ferita nella furia. Con un pesante posacenere ha colpito anche la macchina a fianco - facebook.com Vai su Facebook

"Vespa infame", spunta la scritta in un ascensore della Rai. Furia dell'Ad Giampaolo Rossi - "Si tratta di un episodio grave che rappresenta una forma di intimidazione e di intolleranza inaccettabile", ha dichiarato l'Ad ... Da msn.com

Bruno Vespa contro l’attivista della Flotilla: «Non ve ne fotte di dare aiuti alle persone». Polemica su Porta a porta - Polemica sui social e non solo per il botta e risposta avvenuto ieri sera a Porta a Porta su Rai1 tra il conduttore Bruno Vespa e uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, Tony La Piccirella. Segnala unionesarda.it

Vespa contro la Flotilla, insorge l'opposizione - E' polemica sui social e non solo per il botta e risposta avvenuto ieri sera a Porta a Porta su Rai1 tra il conduttore Bruno Vespa e uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, Tony La Piccirella ... Da ansa.it