Non solo Gene Hackman il mistero avvolge per poco la scomparsa di Diane Keaton | svelate le cause della morte un sito racconta gli ultimi istanti
Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Diane Keaton, un alone di mistero aveva avvolto le cause del decesso. Le poche e frammentarie notizie trapelate su un intervento d’emergenza e l’attrice trovata a terra avevano, come spesso accade con le icone di Hollywood, alimentato una scia di speculazioni e domande irrisolte. Oggi, quel velo di incertezza è stato sollevato dalla famiglia, restituendo serenità e chiarezza alla memoria di una delle figure più amate del cinema americano. Diane Keaton, il silenzio spezzato sulla morte dell’attrice. La conferma è arrivata direttamente dalla sua famiglia, mettendo fine ai sussurri e alle congetture che avevano seguito la notizia della sua scomparsa sabato scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'anteprima di Noam Festival è dedicata a Gene Hackman: tutte le proiezioni in ricordo dell'attore - facebook.com Vai su Facebook
#Cinema | "Mississippi Burning" con #GeneHackman, #WillemDafoe e #FrancesMcDormand Stasera #18settembre in prima serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky ?Il #film è ispirato al vero "Caso dei tre ragazzi del #Mississippi" del 1964. ?Gene #Hack - X Vai su X