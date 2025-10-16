Non solo Ballando La Rai punta su Barbara D’Urso cosa bolle in pentola
Personaggi tv. Un passo dopo l'altro sul palco di Ballando con le stelle, Barbara D'Urso è riuscita a conquistare la Rai e il suo pubblico, ritagliandosi uno spazio da intrattenitrice e donna di spettacolo che era stato inedito finora. La Rai è rimasta in ascolto, captando le reazioni del pubblico e maturando una decisione che riguarda il suo futuro. Ma di cosa stiamo parlando? Tra prime serate, daytime e possibili nuove sfide, il nome della conduttrice napoletana è tornato al centro delle strategie dell'azienda pubblica. Leggi anche: Cecilia e Ignazio genitori, la lieta notizia poco fa: come hanno chiamato la bimba Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) L'addio a Mediaset e il sorriso ritrovato di Barbara D'Urso.
