Personaggi tv. Un passo dopo l’altro sul palco di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso è riuscita a conquistare la Rai e il suo pubblico, ritagliandosi uno spazio da intrattenitrice e donna di spettacolo che era stato inedito finora. La Rai è rimasta in ascolto, captando le reazioni del pubblico e maturando una decisione che riguarda il suo futuro. Ma di cosa stiamo parlando? Tra prime serate, daytime e possibili nuove sfide, il nome della conduttrice napoletana è tornato al centro delle strategie dell’azienda pubblica. Leggi anche: Cecilia e Ignazio genitori, la lieta notizia poco fa: come hanno chiamato la bimba Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) L’addio a Mediaset e il sorriso ritrovato di Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non solo Ballando”. La Rai punta su Barbara D’Urso, cosa bolle in pentola