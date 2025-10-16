Non si presenta a scuola la trovano morta in casa | addio alla prof Cerretti

Bresciatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta all’improvviso, tra le mura della sua abitazione, probabilmente stroncata da un malore. Docenti, dirigenti e studenti del liceo cittadino Copernico sono sconvolti per la prematura scomparsa della professoressa Rossana Cerretti, insegnante di latino, storia e italiano, originaria di La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Presenta Scuola Trovano Morta