Non se ne parla E tra Francesco Totti e la figlia Chanel finisce male | c’entra anche Ilary Blasi
Da settimane, in casa Totti-Blasi l’aria non è delle più serene. Il motivo? La scelta di Chanel, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, di intraprendere una strada che al padre non piace affatto: quella della televisione. Una decisione che riapre vecchie ferite e accende un nuovo confronto tra due visioni opposte sul futuro della giovane, che ha da poco compiuto 17 anni ma sembra già avere le idee piuttosto chiare. L’ex capitano della Roma, che da sempre sogna per i suoi figli una vita lontana dai riflettori, non avrebbe preso bene la notizia. Già in passato, infatti, Totti era riuscito a bloccare un primo tentativo della ragazza di apparire in televisione, quando Ilary – allora ancora conduttrice di programmi di punta – l’aveva appoggiata nella proposta di partecipare a “Ballando con le stelle”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
REAL di Adele Tulli all'EXATR di Forlì con la regista in collegamento per “Meet the docs!” Film Festival Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrillo Locarno Film Festival | Comune di Forlì - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Centorame parla del suo personaggio in Squali. video: rebellevague - X Vai su X
«Chanel Totti ha litigato con papà Francesco per Pechino Express: lui non vuole che la figlia intraprenda la carriera di Ilary Blasi» - Dietro il silenzio di Chanel Totti al compleanno di papà Francesco Totti ci sarebbe una lite tra i due. Segnala leggo.it
Totti e la figlia Chanel litigano per Pechino Express: lui non voleva farla partecipare, ma c'è lo zampino di Ilary Blasi. In coppia con Filippo Laurino, chi è - Francesco Totti non vuole che sua figlia Chanel intraprenda la carriera televisiva. Si legge su msn.com
Totti e la figlia Chanel litigano per Pechino Express: lui non voleva farla partecipare, ma c'è lo zampino di Ilary Blasi - Francesco Totti non vuole che sua figlia Chanel intraprenda la carriera televisiva. Da msn.com