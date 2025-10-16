Non se ne parla E tra Francesco Totti e la figlia Chanel finisce male | c’entra anche Ilary Blasi

Da settimane, in casa Totti-Blasi l’aria non è delle più serene. Il motivo? La scelta di Chanel, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, di intraprendere una strada che al padre non piace affatto: quella della televisione. Una decisione che riapre vecchie ferite e accende un nuovo confronto tra due visioni opposte sul futuro della giovane, che ha da poco compiuto 17 anni ma sembra già avere le idee piuttosto chiare. L’ex capitano della Roma, che da sempre sogna per i suoi figli una vita lontana dai riflettori, non avrebbe preso bene la notizia. Già in passato, infatti, Totti era riuscito a bloccare un primo tentativo della ragazza di apparire in televisione, quando Ilary – allora ancora conduttrice di programmi di punta – l’aveva appoggiata nella proposta di partecipare a “Ballando con le stelle”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it