Non raccolse denuncia di Gabriela Trandafir uccisa un anno dopo con la figlia dal marito | carabiniere va a processo
Non raccolse la denuncia di Gabriela Trandafir, la donna che fu uccisa insieme alla figlia Renata nell'ottobre del 2022 dal marito Salvatore Montefusco. L'uomo è stato recentemente condannato all'ergastolo in appello dopo la decisione di primo grado che aveva decretato per lui 30 anni di carcere. Nella prima sentenza, i motivi dietro il femminicidio venivano definiti "umanamente comprensibili". L'avvocata Iannuccelli a Fanpage.it: "Famiglia Trandafir non denunciò il carabiniere, era sprofondata in un incubo. Siamo felici dell'iniziativa della Procura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
