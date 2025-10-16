Non può avvicinarsi all' ex moglie per i maltrattamenti danneggia e si strappa il braccialetto elettronico

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 14 ottobre i carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un 62enne, accusato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, una misura disposta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

