Non la voteremo Il governo si spacca | l’annuncio che spiazza Giorgia Meloni

– Forza Italia ha preso una posizione netta contro la proposta di tassa sugli extraprofitti bancari, annunciando che non sosterrà la misura né in Consiglio dei ministri né in Parlamento. Questa dichiarazione, giunta alla vigilia della presentazione della manovra economica, ha colto di sorpresa gli altri partiti della maggioranza e ha aperto una nuova fase di incertezza politica all'interno del centrodestra. . Il partito guidato da Antonio Tajani sottolinea che «nessuna tassa sugli extraprofitti bancari: non la voteremo né in Consiglio dei ministri né in Parlamento».

