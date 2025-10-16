Non ha seguito le orme di papà Alice oggi | com’è diventata e cosa fa l’ultima figlia di Luciano Pavarotti

Non ha seguito le orme del padre, nonostante il cognome importante e l’eredità artistica che porta con sé. Alice Pavarotti, figlia del grande Luciano e di Nicoletta Mantovani, ha scelto una strada completamente diversa da quella musicale, dimostrando che il talento e la passione possono esprimersi in molti modi diversi. A soli 22 anni, la giovane ha intrapreso una carriera nel mondo del giornalismo, un settore che le permette di osservare e raccontare la realtà con la sua voce, senza mai dimenticare le sue radici illustri. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che racconta come Alice, dopo essersi laureata in Sviluppo e cooperazione internazionale il 26 novembre 2024, scriva oggi per Il Resto del Carlino, storico quotidiano bolognese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it