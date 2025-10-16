Un nuovo studio su larga scala ha confermato ciò che molti speravano non fosse vero: qualsiasi quantità di alcol, anche moderata, potrebbe aumentare il rischio di sviluppare demenza. La ricerca, condotta da università di prestigio come Oxford, Yale e Cambridge, rappresenta l’analisi più completa mai realizzata sul legame tra consumo di alcol e salute cerebrale. I risultati, pubblicati sulla rivista BMJ Evidence-Based Medicine, demoliscono una credenza diffusa da decenni: quella secondo cui bere piccole quantità di alcol potrebbe avere effetti protettivi sul cervello. Lo studio ha analizzato dati provenienti da oltre mezzo milione di partecipanti del US Million Veteran Program e della UK Biobank. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non esiste la “piccola quantità”, anche un bicchiere di vino può portare alla demenza