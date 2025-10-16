Non era un toro ma una Torella in ogni caso l' appello del sindaco di Leini è stato ascoltato ed è stata salvata
Ci sono due novità sulla vicenda del toro che ha movimentato la giornata dei residenti a Leini lo scorso lunedì 13 ottobre 2025. La prima è che non è un toro ma è in realtà una giovane vitella di 15 mesi. L'errore, con la successiva nota diramata dal Comune che aveva chiesto ai cittadini di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
