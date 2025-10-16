Non è felice che succeda Stefano De Martino e Belen alta tensione dopo l’ultima notizia
È Giuseppe Candela, su Dagospia, a lanciare oggi l’indiscrezione che riaccende i riflettori su una delle coppie più discusse dello spettacolo italiano: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo il giornalista, dietro l’apparente serenità mostrata negli ultimi scatti pubblicati sulle riviste, si nasconderebbero tensioni tutt’altro che risolte. Il conduttore di Affari tuoi infatti “non gradirebbe la presenza, ormai costante, di Belen in Rai” e avrebbe reagito con poco entusiasmo al suo annuncio come ospite di Ballando con le stelle. Una circostanza che, secondo Candela, non sarebbe passata inosservata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scuoleria.it. . OTTOBRE, MESE DELLA SCHIENA FELICE Scuoleria a Udine in via Trento 9 l'unico negozio in Italia certificato AGR per il benessere della schiena www.scuoleria.it Questo coordinato zaino (pezzo unico) lo puoi acquistare qui: https://www.scu - facebook.com Vai su Facebook