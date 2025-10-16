Non ci sarà pace senza verità e giustizia Chi è complice del genocidio deve risponderne
L’accordo, il cessate il fuoco, la tregua, non sappiamo ancora ciò che sarà, ma sicuramente sono stati accolti con sollievo perché si possa iniziare a porre fine a sofferenze immani a cui è sottoposto con crudeltà estrema il popolo palestinese. Speriamo quindi che regga il cessate il fuoco, che i prigionieri politici tornino a casa e che gli aiuti umanitari arrivino massicciamente. È evidente che non ci potrà essere pace senza verità e giustizia. Quindi non si può che ritenere imprescindibile che debba essere il popolo palestinese a decidere il proprio futuro sul suo territorio e con la creazione dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
