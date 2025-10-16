Non avremo più autovelox fissi Controlli affidati solo ai vigili
Santarcangelo rinuncia agli autovelox fissi. Quelli installati lungo la via Emilia (vicino al cimitero) in realtà sono già stati ’spenti’ da tempo. Il Comune li ha disattivati dal 2024, dopo le varie sentenze della Cassazione che ha annullato multe fatte con apparecchi omologati. Gli autovelox di Santarcangelo erano stati regolarmente autorizzati, ma gli impianti usati non avevano il decreto di omologazione. Un problema comune a tante altre città dove vengono usate postazioni fisse di autovelox. Nei mesi scorsi la Prefettura ha avviato, con i Comuni e la polizia stradale, una ricognizione su tutti gli autovelox fissi nel Riminese, per verificare se i dispositivi erano conformi alle nuove norme introdotte nel codice della strada in materia di autovelox. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
