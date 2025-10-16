Non arrabbiarti quando fai la fila | stai migliorando il tuo autocontrollo mentre alleni il cervello
Quand’è stata l’ultima volta che ti sei messa in fila per pagare alla cassa o chiedere informazioni? Se ti dicessimo che quel tempo “perso” è in realtà un miglioramento incredibile per il tuo cervello, la tua prospettiva cambierebbe completamente. Secondo uno studio approfondito pubblicato su The Conversation e firmato da Ayse Burcin Baskurt, Senior Lecturer in psicologia positiva applicata alla University of East London, l’attesa non è affatto il nemico che crediamo sia. Anzi, se vissuta con la giusta prospettiva, può trasformarsi in una risorsa straordinaria per rafforzare la nostra salute mentale e favorire la crescita personale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
