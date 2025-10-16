Noi di Borghetto abbandonati | alta velocità tir incastrati e assenza di segnali
La chiusura per manutenzione del ponte sul Nure sta inevitabilmente avendo un notevole impatto su un vasto territorio e in tanti settori. Una delle frazioni colpite è, tra le altre zone, quella di Borghetto. I residenti hanno contattato più volte sia il comando della Polizia Locale di via Rogerio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
La forza della fragilità Ieri sono stato al Borghetto di Ostia Antica per l’inizio del Fragile Festival 2025, con il bellissimo FRAGILE KIDS FRAGILE PARTY: una giornata piena di energia, tra laboratori creativi, letture di poesie con metodo Braille, concerti, visite - facebook.com Vai su Facebook