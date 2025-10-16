Noemi e Luca di Moncalieri fanno il botto in televisione | sbanca Affari Tuoi e portano a casa 100mila euro

Noemi Melchionna, 32enne di Moncalieri titolare del negozio di abbigliamento online Glemi Shop, ha sbancato il programma televisivo Affari Tuoi di Rai 1 nella serata di lunedì 13 ottobre 2025. Presente tra i pacchisti del gioco condotto da Stefano De Martino, è stata accompagnata nel suo percorso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

