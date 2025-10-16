Nocciole della Tuscia perdite fino al 70% | colpa di cimice asiatica e cambiamento del clima
È un anno drammatico per la corilicoltura viterbese, comparto strategico dell'economia agricola locale. Secondo i dati diffusi dalla Cia - Agricoltori italiani, nel 2025 la Tuscia ha registrato perdite produttive fino al 70%, causate principalmente dagli effetti del cambiamento climatico e dalla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
