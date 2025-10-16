Nocciole della Tuscia in crisi? In soccorso arriva la Ferrero
Rischiamo di non rialzarci più. Non ha usato mezzi termini poche settimane fa la Coldiretti del Lazio per parlare dell’attuale situazione delle nocciole, in crisi ormai da troppo tempo. Una crisi da cui si può comunque uscire, se non altro perché l’impegno nel volerla superare non manca di certo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
E AUTUNNO SIA! Tutti i sapori della Tuscia sulla nostra pizza della settimana Un viaggio tra boschi e natura! Funghi Porcini freschi Gorgonzola Taleggio Mozzarella Olio al Tartufo Nero Granella di nocciole tostata Viterbese Pesto di castagn - facebook.com Vai su Facebook
Altro che nocciole, i prezzi delle patate continuano a scendere: la Tuscia "ringrazia" https://ift.tt/g0yRtiH https://ift.tt/mv3bzjd - X Vai su X
L’Hazelnut Agronomy Program, è la risposta di Ferrero alla crisi delle nocciole in Italia - Percorso gratuito destinato ad agronomi, tecnici e talenti della filiera italiana, sostenuto da Ferrero Hazelnut Company, divisione del Gruppo dedicata alla filiera del nocciolo ... Lo riporta msn.com
Crisi nocciola nella Tuscia, avviato iter per calamità naturale - Si è tenuta ieri alla Regione Lazio la riunione del tavolo tecnico permanente per la concertazione in materia di coltivazione delle nocciole. ansa.it scrive
Crisi della nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: allarme industria dolciaria - "Ancora un’annata nera per la produzione che crolla del 60% per l’impatto del ... Si legge su tg24.sky.it