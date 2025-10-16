Noa Argamani e Avinatan Or erano solo due tra le migliaia di vittime della crudeltà di Hamas il 7 ottobre. Eppure lo strazio e le mani tese di quella ragazza portata in motocicletta verso l'inferno, lo sguardo impotente del suo compagno ammanettato e strattonato dai terroristi, sono diventati emblema della gioventù rubata in quell'attacco. Oggi quelle stesse mani si stringono. Le urla di gioia ed di emozione. "Noa Argamani amore mio", dice lui. Due ragazzi che si abbracciano su un letto: così avrebbe dovuto essere fin dal principio, in quell'appartamento dove stavano progettando di trasferirsi insieme, prima del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Noa e Avinatan, l'abbraccio dopo la prigionia