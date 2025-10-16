Noa e Avinatan l' abbraccio dopo la prigionia

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noa Argamani e Avinatan Or erano solo due tra le migliaia di vittime della crudeltà di Hamas il 7 ottobre. Eppure lo strazio e le mani tese di quella ragazza portata in motocicletta verso l'inferno, lo sguardo impotente del suo compagno ammanettato e strattonato dai terroristi, sono diventati emblema della gioventù rubata in quell'attacco. Oggi quelle stesse mani si stringono. Le urla di gioia ed di emozione. "Noa Argamani amore mio", dice lui. Due ragazzi che si abbracciano su un letto: così avrebbe dovuto essere fin dal principio, in quell'appartamento dove stavano progettando di trasferirsi insieme, prima del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

noa e avinatan l abbraccio dopo la prigionia

© Tgcom24.mediaset.it - Noa e Avinatan, l'abbraccio dopo la prigionia

Leggi anche questi approfondimenti

noa avinatan abbraccio dopoNoa e Avinatan, i fidanzati rapiti insieme il 7 ottobre si riabbracciano dopo due anni: il video - Il video del rapimento di Noa, in lacrime mentre veniva strappata dalle braccia del fidanzato al Supernova Festival, era stato uno dei momenti più drammatici del 7 ottobre 2023. Come scrive tg.la7.it

noa avinatan abbraccio dopoNoa ritrova il suo fidanzato Avinatar, un bacio dopo due anni. La coppia simbolo del 7 ottobre di nuovo insieme - Per gli ostaggi e le loro famiglie sono stati 738 giorni di buio. Scrive ilmessaggero.it

noa avinatan abbraccio dopoAvinatan e Noa riuniti due anni dopo il rapimento: gli ostaggi israeliani fidanzati simbolo della tragedia del 7 ottobre - Avinatan e Noa erano stati rapiti durante il festival musicale Nova nel deserto vicino a Re’im, per mano di Hamas il 7 ottobre. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Noa Avinatan Abbraccio Dopo