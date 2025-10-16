No inquisizioni Siamo tutti qui per collaborare
Il presidente della Regione Eugenio Giani non ci sta e chiarisce la posizione della Toscana rispetto alle accuse mosse da alcuni commissari, riguardanti ritardi negli interventi di prevenzione e l’uso dei fondi ministeriali negli ultimi dieci anni. "È bene che la Commissione prenda piena conoscenza delle normative nazionali e del contesto operativo – interviene Giani –. Non sono qui per fare inquisizioni: questa è una commissione parlamentare, non una magistratura. Ognuno faccia il proprio mestiere. Il mio obiettivo è collaborare perché le procedure siano più snelle e perché si possa intervenire concretamente sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
