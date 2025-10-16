No alle indicazioni nazionali 2025 del Ministero | assemblea pubblica della scuola a Chieti Scalo

La scuola democratica dice no alle nuove linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito e convoca un’assemblea pubblica a Chieti.Sabato 18 ottobre, dalle 15,30 alle 18, al piccolo teatro dello Scalo è in programma un pomeriggio di confronto e dibattito che coinvolgerà docenti, studenti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

