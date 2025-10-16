No al maxi progetto agrivoltaico Fronte comune trasversale | chiariamo cosa accadrà al territorio

Tutte le forze politiche del territorio scendono in campo per discutere apertamente del maxi progetto agrivoltaico "Mulazzano", in un incontro pubblico organizzato e promosso dal Comitato cittadino "Tutela identità del territorio e del paesaggio". L'appuntamento è fissato per venerdì della prossima settimana all'Auditorium della Mutualistica. Un momento di confronto, fortemente voluto per informare la cittadinanza su ciò che è stato fatto finora e su ciò che si intende ancora fare, ma soprattutto per mettere attorno a uno stesso tavolo istituzioni, partiti, rappresentanti regionali e nazionali.

