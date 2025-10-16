Nisida incontro con il ministro Nordio | Abbattere la recidiva investiamo sul teatro Severino | Così si scatenano libertà e fantasia
Crede nell?importanza di valorizzare il teatro e ogni progetto di formazione culturale. È questo il senso dell?intervento del sottosegretario Andrea Ostellari, nel corso del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
L'incontro coi ragazzi di Nisida,da ascoltare. #LezioniDiMafie
Nisida, incontro con il ministro Nordio: «Abbattere la recidiva, investiamo sul teatro». Severino: «Così si scatenano libertà e fantasia» - Il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, parla ai ragazzi: "Dovete essere consapevoli che esiste un futuro, ... Si legge su msn.com
Nordio, teatro a Nisida è una nuova speranza per i ragazzi - "E' un'iniziativa straordinaria che dà speranza a questi ragazzi". Lo riporta ansa.it