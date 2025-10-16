Nipoti angeli custodi dei nonni I giovani sentinelle contro l’ictus

Un’aula di scuola, la Giardino, della primaria di Ponte in Valtellina, per una lezione. di velocità. Porta infatti il curioso titolo di "Fast Heroes: salviamo il mondo un nonno alla volta" l’incontro aperto a tutti (ma in particolare a nonni e nipoti da 6 a 10 anni) che il Rotary Club di Sondrio ha voluto organizzare nell’ambito dell’ottava edizione del festival per bambini e ragazzi " Un Ponte di Storie " inaugurato proprio ieri e che proseguirà sino a domenica con numerosissimi eventi. Obiettivo del Rotary, che è tra gli sponsor della rassegna, quello di dare avvio a un progetto provinciale rivolto ai più piccoli, per renderli in grado di riconoscere quanto prima eventuali segnali di ictus cerebri nei loro nonni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nipoti angeli custodi dei nonni. I giovani sentinelle contro l’ictus

