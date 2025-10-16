Nino 18 Giorni il trailer del docu film dedicato all’artista napoletano
Al cinema come evento speciale Nino. 18 Giorni, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni, ecco il trailer. Dal 20 novembre al cinema come evento speciale per Nexo Studios, Nino. 18 Giorni, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo. Un racconto intenso e toccante che scava nell’anima di un artista capace di attraversare generi, palcoscenici e generazioni, restando sempre fedele alle proprie radici. Nino D’Angelo negli anni ’80 è stato il caschetto biondo più famoso d’Italia dopo Raffaella Carrà. Oggi non ha più il caschetto e non fa più quelle canzoni che lo resero famoso allora, come Nu jeans e ‘na maglietta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Scopri altri approfondimenti
Toni D'angelo è il regista di NINO. 18 GIORNI: un viaggio intimo e musicale alla scoperta dell’uomo dietro l’icona. Regista, sceneggiatore e produttore, Toni ha firmato film come “Una notte” e “Calibro 9”. Con questo nuovo lavoro, porta sul grande schermo il ra - facebook.com Vai su Facebook
Nino. 18 Giorni, il teaser trailer ufficiale del film - Un racconto intenso e toccante che scava nell’anima di un artista capace di attraversare generi, palcoscenici e generazioni, res ... Segnala mymovies.it
Nino D'Angelo presenta “Nino.18 giorni”: «Sanremo? Magari come ospite» - 18 Giorni”, il documentario diretto dal figlio Nino, fuori concorso alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia. Si legge su ilmattino.it
Nino D'Angelo, il documentario diretto dal figlio al cinema dal 20 novembre - 18 giorni”, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo, un racconto profondo, che scava nel ... Riporta ilmattino.it