Nino 18 Giorni il trailer del docu film dedicato all’artista napoletano

Al cinema come evento speciale Nino. 18 Giorni, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni, ecco il trailer. Dal 20 novembre al cinema come evento speciale per Nexo Studios, Nino. 18 Giorni, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo. Un racconto intenso e toccante che scava nell’anima di un artista capace di attraversare generi, palcoscenici e generazioni, restando sempre fedele alle proprie radici. Nino D’Angelo negli anni ’80 è stato il caschetto biondo più famoso d’Italia dopo Raffaella Carrà. Oggi non ha più il caschetto e non fa più quelle canzoni che lo resero famoso allora, come Nu jeans e ‘na maglietta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

