Nidi d' infanzia | aperte le iscrizioni per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre

Sono aperte le iscrizioni online ai Nidi d'Infanzia comunali di Pisa per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2025. I bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d’Infanzia solo dopo il compimento del terzo mese di età e comunque a partire. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Nidi e Scuole dell'infanzia - Comune di Copparo - facebook.com Vai su Facebook

Nidi d’infanzia Pisa: aperte le iscrizioni per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre - Sono aperte le iscrizioni online ai Nidi d’Infanzia comunali per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2025. Da gonews.it

Nidi d'infanzia: "Il sistema è assolutamente adeguato alle esigenze” - Progressiva riduzione delle liste d’attesa: attualmente restano 11 i nominativi in attesa sui 91 residenti inseriti nella graduatoria ... Lo riporta casalenews.it

Scuole d’infanzia, asili e sostegno a Napoli, il Comune assume maestre: aperte le domande 2025-’26 - Al via il bando per assumere maestre delle scuole d'infanzia, asili nido e sostegno al Comune di Napoli: si tratta di incarichi annuali 2025- Secondo fanpage.it