Nicolai Lilin a processo per le frasi contro i giornalisti Rai | Quelle parole non erano un incitamento

È ufficiale: lo scrittore e opinionista televisivo dovrà comparire davanti ai giudici per le dichiarazioni rilasciate nell’agosto del 2024 contro due giornalisti italiani. La decisione arriva dal tribunale di Milano, che ha esaminato i video pubblicati sul canale YouTube di Nicolai Lilin tra il 16 e il 20 agosto di quell’anno. In quei filmati, il noto autore moldavo aveva pronunciato parole considerate da molti gravemente offensive e potenzialmente minacciose, provocando un’ondata di indignazione nel mondo dell’informazione. Frasi choc e accuse di istigazione alla violenza. Tra i passaggi più discussi dei video, Lilin aveva usato espressioni come: “Se un giorno vi troverete un po’ di polonio nel tè, sappiate che vi siete scavati la fossa da soli (. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

