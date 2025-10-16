Nicolai Lilin a processo per le frasi contro i giornalisti Rai | Quelle parole non erano un incitamento
È ufficiale: lo scrittore e opinionista televisivo dovrà comparire davanti ai giudici per le dichiarazioni rilasciate nell’agosto del 2024 contro due giornalisti italiani. La decisione arriva dal tribunale di Milano, che ha esaminato i video pubblicati sul canale YouTube di Nicolai Lilin tra il 16 e il 20 agosto di quell’anno. In quei filmati, il noto autore moldavo aveva pronunciato parole considerate da molti gravemente offensive e potenzialmente minacciose, provocando un’ondata di indignazione nel mondo dell’informazione. Frasi choc e accuse di istigazione alla violenza. Tra i passaggi più discussi dei video, Lilin aveva usato espressioni come: “Se un giorno vi troverete un po’ di polonio nel tè, sappiate che vi siete scavati la fossa da soli (. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Attenta al polonio nel tè»: Nicolai Lilin a processo per le minacce all’inviata Rai Stefania Battistini - X Vai su X
Nicolai Lilin a giudizio, le frasi choc alla giornalista Rai sul "polonio nel tè" - È stato disposto il rinvio a giudizio a carico dello scrittore Nicolai Lilin, nome anagrafico Nicolai Verbjbitkii, per le frasi minacciose ... Si legge su iltempo.it
Minacce alla giornalista Stefania Battistini: Nicolai Lilin a processo - Lo scrittore moldavo nell’agosto del 2024 aveva attaccato l’inviata della Rai, finita al centro del mirino russo dopo aver varcato il confine tra Russia e Ucraina per documentare l’offensiva nella reg ... Lo riporta tg24.sky.it
«Attenta al polonio nel tè»: Nicolai Lilin a processo per le minacce all’inviata Rai Stefania Battistini - Lo scrittore moldavo Nicolai Lilin andrà a processo per le minacce all’inviata Rai Stefania Battistini e al suo operatore tv Simone Traini. Si legge su msn.com