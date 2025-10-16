Nicolai Lilin a giudizio le frasi choc alla giornalista Rai sul polonio nel tè
È stato disposto il rinvio a giudizio a carico dello scrittore Nicolai Lilin, nome anagrafico Nicolai Verbjbitkii, per le frasi minacciose rivolte tramite video pubblicati sul suo canale YouTube all'inviata Rai Stefania Battistini e al suo operatore Simone Traini. Lo scrittore moldavo, noto per il best seller “Educazione siberiana” del 2009, è accusato di diffamazione aggravata e di minaccia grave. La vicenda è stata ricostruita dal “Corriere della Sera”. Nei video pubblicati a metà agosto 2024, Lilin aveva rivolto parole pesanti ai due giornalisti, arrivando a evocare un ipotetico avvelenamento con il polonio e a fare riferimenti ai servizi segreti russi, in un contesto che la procura milanese considera potenzialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
