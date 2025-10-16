Nico Paz Juve negli scorsi mesi sondaggio anche dei bianconeri! Cosa è successo e cosa può ancora accadere da qui in avanti

Nico Paz Juve, Tuttosport svela il retroscena: i bianconeri si erano informati, ma l’affare non è mai decollato. Ora il suo valore è alle stelle. Un talento che sta esplodendo, un nome sulla bocca di tutti e un rimpianto che, per la  Juventus, si fa sempre più grande.  Nico Paz, il gioiello argentino che sta incantando la  Serie A  con la maglia del  Como, è ormai un top player dal valore inestimabile. E pensare che, solo pochi mesi fa, anche i bianconeri si erano mossi per lui. Un’occasione sfumata che, col senno di poi, grida vendetta. Nico Paz Juve: un affare mai decollato. Come svelato da un retroscena di  Tuttosport,  negli scorsi mesi anche la Juventus si era informata  per il trequartista classe 2004. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

