Nico Paz Inter l’anno scorso il tentativo fatto con l’apporto di Zanetti | adesso il talento del Como è richiesto da mezza Europa! Valutazione da 100 milioni e il Real Madrid…

Inter News 24 Nico Paz Inter, l’anno scorso il tentativo fatto con l’apporto di Zanetti: adesso è difficilissimo arrivare al talento del Como!. Da sogno di mercato a obiettivo quasi irraggiungibile. Nico Paz, il talentuoso fantasista del Como, resta uno dei pallini della dirigenza dell’Inter, ma il suo trasferimento in nerazzurro si fa ogni giorno più complicato. L’exploit di inizio stagione, con 3 gol e 3 assist nelle prime 6 giornate di campionato, ha acceso i riflettori di tutta Europa sul gioiello classe 2004, facendo lievitare un prezzo già fuori portata per i club italiani. Il controllo totale del Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, l’anno scorso il tentativo fatto con l’apporto di Zanetti: adesso il talento del Como è richiesto da mezza Europa! Valutazione da 100 milioni e il Real Madrid…

